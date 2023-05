Det hevder en ny rapport fra den britiske bistandsorganisasjonen Christian Aid.

Kaffebønder fra Honduras til Etiopia sier de allerede lider under klimaendringene og den destabiliseringen de fører til. Christian Aid oppfordrer britiske myndigheter til å hjelpe ved å skrive av gammel gjeld og skaffe penger til å betale for klimatap og ødeleggelser.

Det er uforutsigbare forhold og økende temperaturer som vil innskrenke områdene der kaffe kan gro med 54,4 prosent innen 2100, ifølge rapporten. Det vil skje selv om man holder seg til målene verdens land er enige om: å begrense temperaturøkningen på verdensbasis til mellom 1,5 og 2 grader over den førindustrielle temperaturen.

I Storbritannia, der Christian Aid holder til, stammer en svært stor andel av kaffen fra Vietnam. Der registrerte man i forrige uke tidenes høyeste temperatur, med 44,1 grader. Også nabolandene opplever mer ekstreme temperaturer. I tillegg gjør de menneskeskapte klimaendringene nedbøren mindre forutsigbar, flere sykdommer oppstår, det blir mer tørke og flere jordskred.

Alt dette truer med å skape store problemer for kaffeindustrien. Passende nok kalles rapporten fra Christian Aid «Wake Up And Smell the Coffee».