Alessandra før Eurovision-finalen: – Vi koser oss

Den norske deltakeren møtte norsk presse sammen med dansere og korister bare timer før det braker løs i Echo Arena i lørdag kveld.

– Jeg føler det gikk bra og at det gikk bra også i går. Jeg og danserne gleder oss. Vi koser oss. Særlig denne prøven var kos, sier Alessandra.

Noen nerver har hun imidlertid.

– Jeg kommer å ha litt nerver før jeg går på scenen. Men det er normalt, for det betyr at man bryr seg om hva man gjør, sier Alessandra.

To dager i stillhet

Hun har ikke gjort intervjuer med norsk presse siden semifinalen sent tirsdag kveld. Etter råd fra NRKs musikkansvarlige har hun spart stemmen og snakket minimalt. Det har gitt resultater for stemmen, forteller hun.

– Ja, jeg synes den er bedre, forteller Alessandra.

Den halvt italienske artisten kan røpe at hun har vært frustrert over at andre i teamet ikke har forstått alt når hun på et kanskje typisk italiensk vis gestikulerer.

Merker mye jubel

Hun har konstatert at publikum i salen jubler mest til Sverige, Finland og Norge.

– Men det har ikke noe å si. For 80 prosent av dem som er der, er Eurovision-fans, sier Alessandra, som håper å nå ut til TV-seerne som skal stemme.

I timene fram til finalen har hun ikke de store planene.

– Litt av planen er å sove. Bare én time, for å få igjen energien, forteller artisten.

Være i øyeblikket

Reno Andersen og resten av danserne og koristene er også klare.

– Når man har kommet så langt, kan man ikke kommer lenger. Da må man fokusere på å ha det gøy og være i øyeblikket, sier han.

Finalen starter klokken 21 norsk tid. Sverige er den store favoritten, fulgt av Finland.