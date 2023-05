WHO: Nesten tre av ti barneskoleelever i Europa er overvektige

Andelen barn som faller under definisjonen, ventes å stige i åra som kommer, heter det videre. Statistikken ble lagt fram av WHO ved organisasjonens kontor i Zagreb onsdag, der et nettverk som skal utarbeide politikk for å motarbeide barneovervekt, ble lansert.

I rapporten European Obesity Report 2022 framgår det at mer enn halvparten av Europas voksne er overvektige. Blant gutter mellom sju og ni var andelen 29 prosent, mens den var 27 prosent for jenter i samme aldersgruppe.

Folk med høyere kroppsmasseindeks (BMI) enn 25, blir av WHO regnet som overvektige, mens folk med BMI over 30, anses for å ha fedme. Indeksen regnes ut fra høyde og vekt.