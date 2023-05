– Ukraina har en rettmessig plass i den euroatlantiske familien. Ukraina hører rettmessig til i Nato, og over tid vil vår støtte hjelpe til å gjøre det mulig, sa Stoltenberg da han i forrige måned besøkte president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv.

Ukraina leverte i september i fjor en hastesøknad om medlemskap i Nato, og Stoltenberg har gjentatte ganger åpner for dette, vel å merke på sikt.

– Ikke opp til Natos generalsekretær

Stoltenbergs uttalelse under besøket i Kyiv falt imidlertid ikke i god jord hos får EUs utenrikssjef Josep Borrell.

– Dette er ikke opp til Natos generalsekretær å avgjøre, men Natos medlemsland, sier Borrell i et intervju med den spanske TV-stasjonen laSexta.

Samtlige 30 medlemsland må gi sin tilslutning til ukrainsk medlemskap, men USA og Tyskland er blant dem som har advart mot dette av frykt for å bringe alliansen i åpen krig med Russland.

– Har aldri vært på bordet

Dagen etter besøket i Kyiv, i forkant av et møte i Kontaktgruppen for Ukraina, fastholdt imidlertid Stoltenberg at samtlige Nato-land er enige om at Ukraina etter hvert skal bli medlem av alliansen.

– Ukrainsk Nato-medlemskap har aldri vært på bordet, sier Borrell i TV-intervjuet.