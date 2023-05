– Menneskene som var ment å oppfylle ordrene om å sende forsyninger, har enn så lenge ikke gjort det, sier Prigozjin i en video på Telegram tirsdag morgen.

Det skjer etter at han mandag kveld sa at «foreløpige tall tyder på at vi begynner å motta ammunisjon».

Prigozjin, hvis styrker har prøvd å ta kontroll over den østukrainske byen Bakhmut i månedsvis, legger til at han ikke vil «ødelegge» paraden og festen tirsdag, da Russland markerer seieren over nazistene i andre verdenskrig. Prigozjin vil si mer etter den store paraden, heter det videre.

Prigozjin skjelte ut både Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu og forsvarssjef Valerij Gerasimov i en rekke videoer forrige uke og anklaget dem for å holde tilbake ammunisjon til den private militærstyrken. Wagner-gruppen har ledet an i den flere måneder lange offensiven mot Bakhmut, men har ikke klart å skaffe seg kontroll over byen.

Wagner-sjefen truet med å trekke styrkene sine ut fra Bakhmut dersom han ikke fikk mer ammunisjon.

Han hevdet mandag nok en gang at styrkene hans har fremdrift i det han beskriver som intense kamper rundt Bakhmut. Slaget om byen beskrives som det blodigste og mest langvarige i krigen i Ukraina.