Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol besøkte onsdag president Joe Biden i Det hvite hus. På en felles pressekonferanse sa Yoon at de to lederne er enige om at fred bare kan oppnås gjennom militær overlegenhet.

Han forsikret at en respons på et eventuelt atomangrep fra nord vil trekke inn amerikanske atomvåpen.

– Biden gjentok sin kompromissløse forpliktelse om utvidet avskrekking, sa Yoon.

Biden advarte Nord-Korea og sa at regimet til Kim Jong-un vil være over dersom han skulle finne på å gjennomføre et angrep mot USA eller en av dets allierte.

– Et slikt angrep vil være totalt uakseptabelt og vil bety slutten for ethvert regime som skulle gå til et slikt skritt, sa Biden.