Russisk soldat: – De truer med å ødelegge oss

– De satte opp blokkadeenheter bak oss og lot oss ikke forlate vår posisjon. De truer med å ødelegge oss, én etter én og som en enhet. De ønsker å henrette oss, noe som vitner om en fullstendig nonsjalant og kriminell ledelse.

Det forteller den russiske veteransoldaten Alexander Gorin i et videoklipp på Telegram, som velrennomerte The Guardian har verifisert.

Videoen er adressert til Russlands president Vladimir Putin. Åtte russiske soldater i videoen er blitt identifisert av The Guardian. Tre av soldatene har bekreftet overfor den britiske avisen at innholdet i klippet stemmer.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina!

– Vi led enorme tap

Blokadeenheter er en velkjent russisk taktikk som ble benyttet av Josef Stalin, Sovjetunionens tidligere leder, under andre verdenskrig. Hensikten med taktikken er å stasjonere enheter bak fronten, og sørge for at ingen soldater gjør retrett.

Soldatene i videoen tilhører enheten «Storm». Enheten ble dannet av det russiske forsvarsdepartementet i januar for å delta i russiske offensiver gjennom vinteren og våren. Soldatene i enheten bestod for det meste av veteranene fra Russlands offensiv i Ukraina i 2014, skriver The Guardian.

Blokadeenhetene skal ha blitt benyttet øst i Ukraina, hvor det har vært svært blodige kamper. Soldatene i «Storm»-enheten skal ha deltatt i kampene i øst.

– Vi var utsatt for granat- og artilleriild i 14 dager. Vi led enorme tap. 34 mennesker ble skadet og 22 døde, inkludert vår sjef, sier Gorin i videoen.

Se video: Her går det galt

Ble nektet å komme tilbake

Gorin forteller videre at han og flere soldater prøvde å trekke tilbake til det russiske hovedkvarteret, men dette ble de nektet.

– Våre befaler er ikke annet enn en kriminell organisasjon. Det er ingen annen måte å si det på, sier en annen russisk soldat.

Det har også tidligere kommet rapporter om at Russland bruker blokadeenheter i Ukraina. Britisk etterretning omtalte dette i november i fjor.

– Taktikken med å skyte desertører er sannsynligvis et tegn på den dårlige kvaliteten, den lave moralen og mangelen på disiplin til de russiske styrkene, skrev de på Twitter.