– I tråd med folkeretten har USA rett til å svare på Russlands brudd på New Start-avtalen gjennom proporsjonale og reversible mottiltak, sier en talsperson for USAs nasjonale sikkerhetsråd.

Avtalen ble undertegnet i Praha i 2010, og trådte i kraft i februar året etter. Den er oppfølgeren til atomnedrustningsavtalen Start I, som utløp i 2009.

Russlands president kunngjorde i februar at landet trekker seg fra avtalen, og sa at Nato og USA ikke lenger vil få inspisere russiske anlegg for atomvåpen.