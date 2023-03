Slovakias forsvarsminister Jaroslav Nad sier onsdag at det er snakk om tolv helikoptre av typen Bell AH-1Z Viper.

Prisen er angivelig redusert med to tredeler. Planen er at Slovakia skal betale en sum tilsvarende 3,6 milliarder kroner over fire år for helikoptre, deler, trening og over 500 Hellfire-missiler.

Resten skal dekkes av USA, skriver Nad på Facebook. Kjøpet er foreløpig ikke godkjent av Slovakias regjering, men Nad beskriver tilbudet som svært fordelaktig.

I forrige uke ble det kjent at Slovakia gir 13 jagerfly av typen MiG-29 til Ukraina. De sovjetbygde flyene ble tatt ut av slovakisk tjeneste i fjor sommer. Noen av flyene er i operasjonell stand, og de andre skal brukes til å skaffe deler.