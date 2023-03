Zelenskyj takker EU og USA for økt militærstøtte

– Raske leveranser samt produksjon av ammunisjon er lovet. Dette er et strategisk skritt, sier Zelenskyj i sin daglige videotale.

Han viser til at EU mandag kunngjorde at Ukraina skal få 1 million artillerigranater til en verdi av nær 23 milliarder kroner de neste tolv månedene.

USA har på sin side laget en forsvarspakke verdt 3,7 milliarder kroner som skal brukes på nye våpen og ammunisjon, forteller presidenten.

– Dette styrker overbevisningen om at vi står sammen og at ferden mot seier over terrorstaten ikke kan stanses, sier Zelenskyj.

Han sier også at EU-medlemmer har vist at de er oppriktig interessert i at Europa forblir sterkt og fritt. Tidligere mandag ringte Zelenskyj til EU-ledere for å takke dem personlig for støtten.