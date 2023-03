Disse utfordringene henger tett sammen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

– Tap av natur gjør samfunnet i dårligere stand til å håndtere et endret klima og hyppigere ekstremvær. Vi må derfor løse både klima- og naturkrisen, sier han.

Han kaller klimarapporten nok et alvorlig varsku.

– Det haster. Alle må bidra



FN-rapporten viser at ekstremvær og flom, skred og oversvømmelser koster samfunnet store summer og kan innebære risiko for liv og helse. Lengre perioder med tørke og høye temperaturer vil skape nye helseutfordringer og kreve omstilling i landbruket. Den globale oppvarmingen vil trolig nå grensen på 1,5 grader selv om klimautslippene reduseres.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Foto: Pontus Höök / NTB

Det haster med omfattende endringer av alle sektorer og systemer, slås det fast. Alle må bidra, sier Eide.

– Verdens CO2-utslipp må nå netto null rundt år 2050 for å holde 1,5-gradersmålet. Det vil si at utslippene må reduseres så mye at vi har minst like mye opptak som utslipp.

– Rapporten etterspør politisk forpliktelse, klare mål og koordinering



– Rapporten etterspør politisk forpliktelse, klare mål og koordinering på tvers av politiske områder, sier Eide.

Han viser til at regjeringen trapper opp CO2-avgiften videre mot 2.000 kr i 2030, og at de blant annet har økt bevilgningen til Enova med over 60 prosent.

