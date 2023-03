Xi om Ukraina-krigen: Finnes ingen lett løsning

– Det finnes ingen enkle løsninger på kompliserte problemer, skriver Xi i en artikkel i den statlige russiske avisen Rossiiskaya Gazeta mandag.

Senere samme dag innleder Xi et tre dagers langt besøk i Moskva. Kinesiske myndigheter har i forkant presentert en tolvpunktsplan som Beijing mener er rett oppskrift for å oppnå våpenhvile og deretter avslutte konflikten i Ukraina. Ukraina har, i motsetning til USA, stilt seg positiv til deler av planen.

I forkant av besøket sier Putin at han ønsker velkommen Kinas ønske om å innta en konstruktiv rolle i Ukraina-konflikten. Putin skriver i en artikkel i den kinesiske avisen Renmin Ribao (Folkets dagblad) i forkant av mandagens møte at han er takknemlig for at Beijing inntar det han kaller et «balansert ståsted» i Ukraina-konflikten.

Forholdet mellom Russland og Kina er på sitt beste nivå og er enda bedre enn under den kalde krigen, skriver Putin i artikkelen.

Putin skriver også at Russland og Kina ønsker en rettferdig verdensorden.

– Sammen med likesinnede, fremmer våre land på logisk vis en oppbygging av en mer rettferdig og flerpolet verdensorden, basert på internasjonal lov, ikke på noen «regler» so bare tjener interessene til «gullmilliarden», skriver Putin.

Begrepet «gullmilliard» er en henvisning til rike, vestligorienterte land.