Fredag fikk Erdogan besøk av president Sauli Niinistö og berømmet Finland for å ha tatt Tyrkias «sikkerhetsbekymringer» på alvor.

Den tyrkiske nasjonalforsamlingen vil derfor innlede prosessen med å godkjenne den finske Nato-søknaden, og Erdogan sier at han håper den kan være ferdigbehandlet innen valget i Tyrkia 14. mai.

– Dette er veldig viktig for hele Finland, understreket Niinistö på en pressekonferanse med Erdogan.

Fornøyd Stoltenberg

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg gleder seg over at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan nå åpner døra for finsk medlemskap i forsvarsalliansen.

– Jeg gleder meg over dagens beslutning fra Tyrkia om å gå videre med ratifiseringen av Finlands medlemskap i Nato. Dette vil styrke Finlands sikkerhet, det vil styrke Sveriges sikkerhet, og det vil styrke Natos sikkerhet, heter det i en uttalelse fra Stoltenberg.

Han understreker viktigheten av at også Sverige får grønt lys, noe Tyrkia foreløpig har sagt nei til.

– Det viktigste er at både Finland og Sverige raskt blir fullverdige medlemmer av Nato, ikke at de blir det på nøyaktig samme tid, sier Stoltenberg.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Nato-sjef Jens Stoltenberg gleder seg over at Tyrkias president sier ja til finsk medlemskap i forsvarsalliansen. Foto: Jonas Ekströmer/tt / AP

Diskusjonen fortsetter

Om Sverige også får grønt lys fra Tyrkia vil avhenge av hvilke tiltak landet gjennomfører, sa Erdogan.

– Diskusjonen vår med Sverige kommer til å fortsette. Vi ser tydeligere Sveriges gode vilje, men avgjørende for prosessen er hvilke konkrete steg Sverige tar, sa han.

Tyrkia og Ungarn er de eneste Nato-landene som ennå ikke har godkjent Sverige og Finlands søknader om å bli medlemmer. Det er ventet at Ungarns nasjonalforsamling behandler den finske søknaden i slutten av mars og at de folkevalgte der tar stilling til Sveriges søknad på et senere tidspunkt.

Ungarns statsminister Viktor Orban har også besøkt Tyrkia denne uka, men forlot ifølge den finske avisen Ilta-Sanomat landet fredag ettermiddag.

Det er ikke kjent om Orban møtte Erdogan under besøket, eller hva de to lederne i så fall snakket sammen om.

Krav til Sverige

Tyrkia har stilt en rekke krav til Sverige for å slippe landet inn i Nato, blant dem en liste over 120 «terrorister» som de krever utlevert. Dette er kurdiske aktivister og personer som ifølge Erdogan kan knyttes til den såkalte Gülen-bevegelsen som anklages for å ha stått bak et kuppforsøk i 2013.

Sverige har ikke villet imøtekomme kravet, men håper likevel at Tyrkia skal åpne Natos dør for dem.

– Målsettingen er at Sverige skal ratifiseres innen Natos toppmøte i Vilnius i juli. Sverige har oppfylt alt som man ble enige om under toppmøtet mellom Tyrkia, Sverige og Finland i Madrid, mener Sveriges utenriksminister Tobias Billström.

– Vi har på alle punkter gjort det som forutsettes av oss, og vi vet at vi er velkomne inn i familien, sier han.