USA: Russisk jagerfly kolliderte med amerikansk drone over Svartehavet

Det ubemannede flyet var en såkalt Reaper-drone. USAs president Joe Biden er blitt orientert om hendelsen, opplyser talsmann John Kirby i USAs nasjonale sikkerhetsråd.

De russiske flyene avskar dronen, og Kirby sier dette skjedde på en utrygg og uprofesjonell måte som førte til at den amerikanske dronen gikk i sjøen.

– Så i den forstand var dette en unik hendelse, sier Kirby.

Internasjonalt farvann

Sukhoj Su-27 er et tidligere sovjetisk, nå russisk, to-motors jagerfly utviklet av designbyrået Sukhoj. Foto: Mikhail Palinchak / AP

Hendelsen over Svartehavet beskrives i en pressemelding fra US Euopean Command, som leder USAs militære styrker i Europa.

– To russiske Su-27 jagerfly foretok en utrygg og uprofesjonell avskjæring av et ubemannet overvåkingsfly av typen MQ-9 som opererte i internasjonalt farvann over Svartehavet, står det i pressemeldingen.

– Flere ganger før kollisjonen dumpet de to SU-27-flyene drivstoff på og fløy foran MQ-9-flyet på en uforsvarlig og uprofesjonell måte. Denne hendelsen viser en mangel på kompetanse i tillegg til å være farlig og uprofesjonell, skriver den amerikanske generalen James B. Hecker.

Farlig for pilotene?

Et av de russiske jagerflyene skal ha kommet borti propellen til den store amerikanske dronen.

– Hendelsen førte faktisk nesten til at begge de russiske flyene styrtet. Amerikanske og allierte styrker vil fortsette å operere i internasjonalt luftrom, og vi oppfordrer russerne til å oppføre seg profesjonelt og trygt, skriver Hecker videre i pressemeldingen.

Russland har så langt ikke kommentert saken.

MQ-9 Reaper er et stort, ubemannet amerikansk luftfartøy som er i stand til å utføre fjernstyrte eller autonome flyoperasjoner.

USA innkaller Russlands ambassadør

Russlands ambassadør til USA er kalt inn på teppet til det amerikanske utenriksdepartementet for å forklare seg om dronekollisjonen over Svartehavet.

Amerikanske myndigheter er i direkte kontakt med russiske myndigheter for å protestere mot hendelsen der et russisk jagerfly kolliderte med et ubemannet amerikansk fly av typen MQ-9, sier Ned Price, talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet.

Price sier at Russlands ambassadør til USA er innkalt på teppet og ventes å komme i løpet av tirsdag kveld lokal tid.

Price sier videre at USAs ambassadør til Russland har gitt en «tydelig beskjed» til det russiske utenriksdepartementet. Price opplyser også at USA har orientert sine allierte om hendelsen.