Dette står i en uttalelse tirsdag, signert Kim Yo Jong, søsteren til landets leder Kim Jong-un.

Uttalelsen kommer etter at USA og Sør-Korea varslet at de trapper opp forsvarssamarbeidet seg imellom. De skal blant annet holde felles militærøvelser.

Bakgrunnen for samarbeidet er blant annet at Nord-Korea har gjennomført en rekke forbudte testoppskytinger i nærheten av Sør-Korea og Japan.

Nord-Korea har sagt at opprusting av atomvåpen og missiler er for å styrke selvforsvaret, samt at de trener på en mulig invasjon.

– Nord-Korea er alltid beredt til å iverksette passende, raske og overveldende tiltak når som helst, heter det i uttalelsen.