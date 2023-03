Sjef for den beryktede leiesoldatgruppa Wagner, Jevgenij Prigozjin, er rasende over at soldatene hans ikke får ammunisjon av det russiske forsvarsdepartementet, og at han ikke får rekruttere flere straffedømte til gruppen sin.

Nå kommer han med et nytt stikk mot toppene i Kreml, og lanserer en dyster teori for seg selv, ifølge ukrainske Pravda.

Frykter Wagner-gruppen får skylden

I en video, publisert sent på nettet lørdag, kan man se Prigozjin snakke til kameraet mens han snakker om byen Bakhmut i Ukraina.

– Hvis Wagner-gruppen trekker seg tilbake fra Bakhmut, vil hele fronten kollapse, sier han ifølge Pravda.

– Da vil fronten kollapse til den russiske grensen, og den kan fortsette å utvide seg, legger han til.

Prigozjin, som ofte også kalles «Putins kokk», mener nemlig gruppens tilbaketrekking fra fra Bakhmut vil føre til at ukrainske styrker vil bryte gjennom til territoriet til den selverklærte folkerepublikken Luhansk fra alle kanter. Her tror Prigozjin de ukrainske styrkene enkelt vil ta seg videre til den russiske grensen og inn i Russland.

Skjer det, tror han russiske myndigheter vil gi Wagner-gruppen skylden for nederlaget.

Videoen er ikke publisert av Prigozjins pressetjeneste, og det er ukjent når og hvor den ble tatt opp.

Lange kamper

Bakhmut har i lang tid nå vært arnestedet for noen av krigens blodigste slag.

Begge sider har i lang tid kjempet om kontroll over den lille byen. Det er varslet om store tap.

Ifølge det ukrainske forsvarsdepartementet lider Russland for tiden store tap i byen, men engelsk etterretning påpeker at også de ukrainske styrkene i byen er hardt presset og sliter med å få inn forsyninger.

Fredag hevdet hevdet derimot Prigozjin at Bakhmut så å si er helt omringet av russiske styrker.

Det har vært vanskelig å få de ulike påstandene bekreftet.

