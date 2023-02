Sveriges sikkerhetspoliti: PKK-terror finansieres i Sverige

Säpo vurderer ikke det kurdiske arbeiderpartiet PKK som en direkte angrepstrussel mot Sverige.

– Vi ser derimot at de driver en støtteaktivitet som kan være oppfordring, rekruttering og terrorfinansiering for å støtte terrorvirksomhet i et annet land eller Sverige, sier Susanna Trehörning, nestleder for terrorbekjempelse i Säpo.

Hun vil ikke si hvilke personer eller grupper som driver med dette, ei heller hvor mange det er snakk om.

Ifølge Säpo er beløpene til PKK som kommer fra Sverige, betydelige.

PKK anses av EU som en terrororganisasjon og holder til i det overveiende kurdisk-befolkede området sørøst i Tyrkia. PKK-militsen har vært et gjennomgående tema i debatten om svensk Nato-medlemskap da Tyrkia har kritisert Sverige for å huse terrorister.