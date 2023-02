– USA og dets allierte burde sende de mest avanserte våpnene de kan avse til Ukraina. Det inkluderer avanserte fly, droner og missiler med rekkevidde over 100 kilometer, for eksempel Army Tactical Missile System (ATACMS). Disse våpnene ville gjøre en bedre jobb med å posisjonere Kiev til å stanse Moskvas tropper.

Det sier den amerikanske Nato-generalen Christopher Cavoli til Politico. Han har siden 2020 vært USAs øverste leder for de amerikanske styrkene i Europa og Afrika.

Avisen møtte generalen under sikkerhetskonferansen i München i helgen. Her tok han bladet fra munnen i det som er blitt en høysensitiv og vanskelig sak internt i Nato, og hvor flere land holder igjen for å gi Ukraina avanserte kampfly.

Russlands president Vladimir Putin har gitt russisk industri ordre om å produsere våpen og ammunisjon i høyt tempo. Foto: Grigory Sysoyev / AP

Utviklingen på slagmarken i det østlige Ukraina har de siste ukene ikke gått i favør av Ukraina, mens Russland forsterker sine posisjoner. Etter noen måneders stillstand langs frontlinjene har russerne intensivert sine angrep.

Dette skyldes en kombinasjon av at at Putins massive mobilisering begynner å gi resultater. Hundretusenvis av russiske menn, som er gitt militær opplæring, blir nå satt inn i kampene ved fronten.

I tillegg har russerne samlet store styrker, spesielt i Donetsk, i et forsøk på å bryte gjennom ukrainernes forsvarsverker. Putin har dessuten satt store deler av landets våpenindustri i krigsmodus. Nå produseres våpen og ammunisjon natt og dag for å kunne fortsette og intensivere den russiske krigføringen.

Nato jobber på høygir for å sikre nok ammunisjon



Tre dager før ettårsdagen for invasjonen er det ventet en voldsom offensiv. Ukraina har brukt de siste ukene til å forberede seg, men det kommer signaler om mangel på ammunisjon.

De varslede våpenleveransene fra Vesten lar vente på seg, men det jobbes på høygir i Nato for å sikre at ukrainske styrker så raskt som mulig har det de trenger av våpen for kunne å stå imot Putins armé.

Det er i denne prekære situasjonen Nato-general Christopher Cavoli ber allierte om å gi grønt lys for at Ukraina skal få sitt høyeste ønske oppfylt: Vestlige kampfly.

Får Zelenskyjs tropper tilgang på dette vil det kunne endre styrkeforholdet betraktelig. Å gi ukraina luftherredømme på eget territorium vil innebære en betydelig trussel for russiske styrker, og gi Ukraina økt militær selvtillit og slagkraft.

Svarte ja i senator-møte bak lukkede dører



F-16- og F-35-fly fra det norske forsvaret under en tidliere militærøvelse i Oslofjorden. Foto: Tore Meek / NTB

Under en en lukket briefing med mer enn 10 amerikanske senatorer og medlemmer av Representantenes Hus i Kongressen til stede, ble general Christopher Cavoli stilt spørsmål om han var villig til å gi Ukraina F-16 jagerfly for å vinne krigen mot Russland. Cavoli svarte bekreftende «ja».

Som en av del av staben i den allierte overkommandoen for Natos styrker i Europa, veier general Cavolis synspunkter trolig sterkt. At han nå åpent går inn for å sende alliansens mest moderne våpen, inkludert F-16 jagerfly og langdistansemissiler, kan få stor og avgjørende betydning.

Vil forstyrre russiske forsyningslinjer og slå ut hovedkvarter



Cavolis hovedpoeng er at Ukraina trenger lengre rekkevidde på missiler for å gjøre styrkene deres i stand til å angripe russiske posisjoner lengre unna.

På den måten vil Ukraina kunne ta ut russiske hovedkvarter, kommandoplasser og bakre forsyningslinjer, som igjen vil bidra til å skape trøbbel for den russiske krigsmaskinen som opererer dypt inne på ukrainsk jord.

Flere land, deriblant USA, Storbritannia, Frankrike og Italia, har gitt signaler om at ingenting kan utelukkes for å gi Ukraina muligheten til å slå tilbake den russiske okkupasjonsmakten, og på den måten sørge for at Putin ikke vinner eller kan fortsette sin aggresjon mot andre land.

