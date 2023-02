Det svenske charterflyselskapet Novair er historie. Selskapet er for nordmenn kjent for å fly pakkereiser for Apollo. Sistnevnte sa nemlig opp avtalen med Novair i fjor, melder svenske Travel News.

Det var hangar.no som omtalte saken først i Norge.

Novairs avtale med Apollo utløper i oktober i år. Selskapet har ikke funnet noen nye oppdragsgivere, og Novair har innledet forhandlinger med de ansatte om en avvikling. Novair har i dag to fly – Airbus A321. Flyene skal overtas av SAS, skriver Travel News.

Selskapet har 137 ansatte.

Novair er et søsterselskap av Apollo, og ble grunnlagt i 1997.