Tyske Bild skriver at feilen har forårsaket kaos på flyplasser over hele verden. Både systemene for innsjekk og boarding er rammet. Bilder og video fra flere tyske flyplasser viser kaos i avgangshallene.

Selskapet bekrefter til avisen at systemet er nede, og at det jobbes intenst med å rette feilen. IT-problemene skyldes at flere glassfiberkabler ble skadet under byggearbeid i Frankfurt, skriver Reuters, som siterer en uttalelse fra Deutsche Telekom.

Alle fly innstilles

En talsperson for Lufthansa sier til Bloomberg at alle selskapets fly innstilles. Feilen gjør at ingen fly kan ta av, at flyplaner ikke kan bli laget og data ikke kan bli overført.

I tillegg melder tyske flygeledere at fly blir omdirigert bort fra Frankfurt-flyplassen som følge av datafeilen, skriver DPA.

Alle Lufthansas datterflyselskaper er også rammet. Totalt driver selskapet rundt 700 fly, noe som gjør det til Europas største flyselskap målt i flåtestørrelse.

Flere fly kansellert fra Oslo lufthavn

Flere av flyturene mellom Norge og Frankfurt er innstilt.

– Vi ber passasjerer som skal reise med flyselskapet, om å følge med på flyavgangene sine, sier kommunikasjonssjef ved Avinor Oslo lufthavn Harald Kvam til NTB.

IT-problemene gjorde at Lufthansa-aksjen falt med 2,3 prosent på DAX-indeksen i Frankfurt onsdag formiddag, ifølge Bloomberg.