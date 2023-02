Allerede uker inn i krigen begynte det å svirre rykter om at det russiske militæret hadde med seg mobile krematorier for å kvitte seg med døde russiske soldater.

Nå har påstanden dukket opp igjen – dog fra det ukrainske militæret, skriver Newsweek.

Likstank om natten

På en Facebook-side for det ukrainske militæret hevdes det at russiske styrker har satt opp et mobilt krematorium utenfor Tokmak, en liten by med rundt 32.000 mennesker som ligger ved Molotsjna-elven i det sørøstlige Ukraina.

Byen har vært under russiske okkupasjon siden mars i fjor.

Ifølge det ukrainske forsvaret skal lokalbefolkningen ha klaget over en konstant likstank i den sørøstlige delen av byen, spesielt om natten.

Dette er hovedindikatoren på at Russland har plassert mobile krematorier i utkant av byen, skriver de.

Vil skjule antall døde

Det spekuleres i om Russland brenner likene til døde russiske soldater for å skjule det virkelige dødstallet.

Antallet døde russiske soldater har vært en godt bevart hemmelighet siden starten av krigen.

Russiske tall er åpenbart neddysset, mens ukrainske estimater er også upålitelige, og ofte overdrevet.

I forrige måned uttalte forsvarssjef Eirik Kristoffersen til TV 2 at omtrent 180.000 russere kan være drept eller såret i Ukraina-krigen.

The New York Times siterte i forrige uke flere amerikanske tjenestepersoner som også mente antall døde og sårede russere kunne nærme seg 200.000, men tok forbehold om at det er vanskelig å fastslå.

Analytikere fra The Conflict Intelligence Team, en uavhengig etterforskningsorganisasjon med opprinnelse fra Russland, tror det er nærmere 270.000, skriver Forbes. De tror også om lag 65.000 kan være døde eller forsvunnet.

Ukraina hevder på sin side at det totale antallet døde russiske soldater siden krigens start har passert 135.000.