Microsoft melder om problemer

– Vi undersøker problemer som påvirker flere Microsoft 365-tjenester, skriver selskapet på Twitter.

Microsofts 365-programvarer inkluderer blant annet eposttjenesten Outlook og kommunikasjonsplattformen Teams.

Problemene skal berøre flere tusen av Microsofts brukere, blant annet i Storbritannia og India, melder Sky News. Mange melder om at de ikke får brukt noen av funksjonene i Teams.

Tall fra nettstedet Downdetector tyder på at det har vært over 3.900 tilfeller av problemer i India, og over 900 i Japan. I tillegg ser det ut til å være tilfeller i Storbritannia, Australia og De forente arabiske emirater.

Teams brukes av over 280 millioner mennesker globalt, blant annet på skoler og i mange typer bedrifter.