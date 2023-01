To siktet i USA for å beskytte yachten til sanksjonsrammet oligark

USA vil straffeforfølge to personer for å ha fortsatt driften av luksusyachten Tango – senere omdøpt til Fanta – og dermed unndra seg sanksjoner mot eieren, den russiske oligarken Viktor Vekselberg. Arkivfoto: Francisco Ubilla / AP / NTB Foto: NTB