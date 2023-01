Musk må i retten for å svare Tesla-aksjonærer om oppkjøpshint

I en melding på Twitter – selskapet han endte med å kjøpe i fjor – skrev Musk 7. august 2018 at han hadde finansieringen på plass til å kjøpe opp Tesla for 72 milliarder dollar. Senere fulgte han opp med en melding som antydet at en avtale var nær forestående.

Tesla-aksjen steg, men oppturen tok brått slutt etter en uke, da det ble klart at Musk ikke hadde sikret seg pengene og oppkjøpet ikke ble noe av. Dermed havnet han i trøbbel med det amerikanske finanstilsynet, noe som endte med et forlik der Musk betalte 40 millioner dollar og trakk seg som styreformann. Han har imidlertid fortsatt som toppsjef i selskapet.

Rettssaken som starter tirsdag, er et resultat av et gruppesøksmål fra investorer som tapte på kurssvingningene i 2018. Resultatet kan avhenge av hva juryen mener var motivet bak Twitter-meldingen den gangen. Musk har sagt at han følte seg presset til å inngå forliket med finanstilsynet og at han var overbevist om at han hadde sikret seg finansieringen i et møte med Saudi-Arabias statlige investeringsfond.

Rettssaken varer fram til 1. februar.