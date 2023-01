– Takk for alle gode ord. Jeg er for skadd nå til å skrive. Men jeg sender kjærlighet til dere alle, skrev stjernen selv med et bilde fra sykesengen tidligere i januar.

Da pustet mange fans en lettelsens sukk, etter først ha fått nyheten om at Avengers-stjernen Jeremy Renner (51) var i kritisk tilstand etter en snømåkingsulykke.

Renner skal ha blitt overkjørt av sin egen snømaskin Pistonbully på 6,5 tonn. Her er en lignende maskin i Kitzbuehel i Østerrike. Foto: Leonhard Foeger / Reuters

Ulykken skjedde første nyttårsdag og ifølge nye detaljer fra politiet skal Renner ha fått en 6.500 kilo tung snømaskin over seg mens han hjalp et familiemedlem som hadde fått kjørt fast bilen nær boligen hans i Reno i Nevada. Området ble truffet av en voldsom snøstorm nyttårsaften.

Sheriff Darin Balaam har tidligere fortalt til CNN at brøytemaskinen begynte å rulle uten at noen var i den og da Renner forsøkte å hoppe inn for å stoppe den, ble han kjørt over av maskinen.

– Mye verre enn folk er klar over

Til nettstedet RadarOnline sier venner nær stjernen at tilstanden hans er langt mer alvorlig enn folk er klar over.

Renner er fortsatt på sykehuset tre uker etter ulykken og tilstanden er stabil. Ifølge vennene var det ikke gitt at stjernen skulle overleve.

– Det er mye verre enn folk er klar over. Jeremy er veldig klar over at han nesten døde.

Ifølge vennene skal høyre side av brystet hans ha blitt knust og øvre del av torsoen kollapset. Han skal også fått skader til hodet og beinet og blødde mye da helsepersonell kom til stedet.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Skuespiller Jeremy Renner delte nye bilder fra sykesengen der han blant annet får en hodemassasje av søsteren, tidligere i januar. Foto: Jeremy Renner Via Twitter / Reuters

Kan ta to år

Ifølge kildene kan det gå så mye som to år med operasjoner og rekonvalesering før skadene er utbedret.

– Han er en fighter, og er fast bestemt på å komme seg gjennom dette.

Renner er blant annet kjent for å ha spilt karakteren Hawkeye i Avengers-filmene siden 2011. Han har blitt nominert til en Oscar to ganger, for filmene «The Town» og «The Hurt Locker».