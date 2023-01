Akbari er tidligere viseforsvarsminister for Iran, men ble i 2019 pågrepet og anklaget for å være spion for Storbritannia. Samme år ble han dømt til døden for spionasje.

Natt til lørdag kom meldingen om at han var henrettet ved henging. Ifølge nyhetsbyrået AP kan henrettelsen være et tegn på maktkampen internt i det iranske regimet.

Storbritannias statsminister Rishi Sunak kaller henrettelsen for grusom og feig og anklager Iran for å være et barbarisk regime.

– Jeg er forferdet over henrettelsen av den britisk-iranske statsborgeren Alireza Akbari i Iran. Dette var en grusom og feig handling, utført av et barbarisk regime uten respekt for menneskerettighetene til sitt eget folk, skriver Sunak på Twitter.

Norge hardt ut

Også Norge reagerer sterkt.

– Vi fortsetter å oppfordre Iran til å stoppe undertrykkelsen av menneskerettighetene og umiddelbart stanse henrettelsene. Norge er mot dødsstraff under alle omstendigheter, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i en epost til NTB.

Den iranske delen av Amnesty International kaller henrettelsen for avskyelig.

– Iranske myndigheters henrettelse i morges viser nok en gang deres avskyelige angrep på retten til liv. Bruken av dødsstraff er grusom under alle omstendigheter, skriver Amnesty Iran på Twitter.

Gruppen viser også til overgrepene som Akbari har fortalt at han ble utsatt for i fengselet. Han skal både ha blitt torturert, tvunget til å innta kjemiske stoffer og holdt i langvarig isolasjon.

Akbari har også fortalt at han ble tvunget til å komme med tilståelser, som så ble avspilt i retten under rettssaken.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Storbritannias statsminister Rishi Sunak er forferdet over henrettelsen av den britisk-iranske statsborgeren Alireza Akbari i Iran. Foto: Stefan Rousseau / AP

Innkalt på teppet

Storbritannia ba så sent som fredag Iran om å stanse den planlagte henrettelsen og løslate ham umiddelbart.

– Det iranske regimet bør ikke være i tvil. Vi følger saken til Alireza Akbari tett. Iran må ikke følge opp sin brutale trussel om henrettelse, tvitret Storbritannias utenriksminister James Cleverly.

Etter henrettelsen har Cleverly innkalt Irans chargé d'affaires i Storbritannia på teppet og også sagt at henrettelsen kommer til å få følger.

Det var det statskontrollerte nettstedet Mizan som lørdag meldte at Akbari var hengt, men uten å si når det skjedde. Ifølge rykter kan henrettelsen ha skjedd for flere dager siden. Onsdag denne uken ble Akbaris familie bedt om å dra til fengselet for å besøke ham for siste gang.

Drev tenketank

Iran har hevdet, uten å legge fram bevis, at Akbari har mottatt store summer for å gi opplysninger til den britiske etterretningstjenesten M16. Han har drevet en egen tenketank. Det antas at han ble pågrepet i 2019, men opplysninger om saken hans er først blitt kjent de siste ukene.

BBCs sendinger på farsi brakte denne uken et lydopptak fra Akbari der han sier at han er blitt torturert.

– Ved å bruke fysiske og psykologiske metoder brøt de ned viljen min, drev meg til galskap og tvang meg til å gjøre alt de ville. Ved å true med å skyte meg og dødstrusler fikk de meg til å komme med en falsk tilståelse og falske påstander, sier han i opptaket.

Iran har ikke kommentert anklagene om at Akbari ble torturert.