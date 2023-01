Russland og Ukraina har i de siste ukene og dagene kjempet om de to byene Bakhmut og Soledar i det østlige Ukraina. Onsdag hevder Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin at leiesoldatene hans har tatt den lille saltgruvebyen Soledar.

Russiske myndigheter hevder at regulære russiske styrker gjør fremgang i kampen om byen. Samtidig erkjenner Kreml at russiske styrker har tatt store tap under kampene om byene, ifølge Reuters.

– En høy pris

– Selv om taktiske suksesser også er veldig viktige, kommer de til en høy pris, på bekostning av det fantastiske heltemotet til våre soldater. Derfor er dette enda en grunn til å være stolte av gutta våre på stedet som verken sparer liv eller helse for å gi oss disse taktiske suksessene, sier Kreml-talsmann Dimitrij Peskov om russiske styrkers innsats i og rundt byene onsdag, ifølge Reuters.

Når det gjelder situasjonen på bakken rundt Soledar holder Peskov kortene tettere til brystet.

– La oss ikke forhaste oss, la oss vente på offisielle uttalelser. Det er en positiv dynamikk på gang.

Ukraina avviser at russiske styrker har brutt gjennom linjene ved Soledar.

Gjentok budskap

Overfor Reuters gjentok Peskov tidligere Kreml-uttalelser om at Russlands president Vladimir Putin forblir åpen for samtaler når det gjelder krigen i Ukraina, og at Russland foretrekker å nå sine mål med politiske og diplomatiske midler.

Ifølge Peskov kan imidlertid ikke Russland gå inn i samtaler på grunn av Ukrainas forhold til Vesten, skriver Reuters.