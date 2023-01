New Delhis hjemløse lider i vinterkulda

De som ikke har råd til tepper, søker ly under gamle pappesker og samler seg hutrende rundt stinkende søppelbål. Andre forsøker å sikre seg en plass på et av myndighetens altfor få og alltid overfylte herberger.

Slike scener er ikke noe nytt i New Delhi, de gjentas hvert eneste år når vinteren pakker den indiske storbyen med over 20 millioner innbyggere inn i kulde.

Søndag falt temperaturen ned mot 5 grader, og ifølge meteorologene står nå en nådeløs kuldebølge med kalde vinder fra Himalaya for døra. I år som i fjor vil det kreve mange liv, hvor mange vet ingen.

Hete og kulde

New Delhis innbyggere er vant til store værmessige endringer, fra ekstrem hete opp mot nærmere 50 grader om sommeren, til kuldegrader om vinteren.

Med kulden kommer også en tykk og giftig smog som ofte gjør det livsfarlig å begi seg ut i trafikken. Luften er til tider opptil 40 ganger dårligere enn det Verdens helseorganisasjon har satt som grense for helsefarlig, skoler blir stengt og folk oppfordres til å holde seg innendørs.

Mange av New Delhis innbyggere får hver eneste vinter alvorlige luftveisinfeksjoner og andre helseplager, og hardest av alle rammes titusener som sover under åpen himmel og har fortauene som hjem.

EN hjemløs familie har samlet seg rundt en matgryte på gårdsplassen til et herberge for hjemløse i New Delhi. Foto: Altaf Qadri / AP

Overfylt

Myndighetene i New Delhi innrømmer at det er altfor få herberger og at forholdene på dem er alt annet enn tilfredsstillende.

– De er overfylte og dette er et stort problem. Mange må derfor sove i veikanten, sier Sunil Kumar Aledia i Centre for Holistic Development. De har drevet hjelpearbeid blant New Delhis hjemløse i flere tiår.

Den siste folketellingen i New Delhi viste at 47.000 mennesker levde som hjemløse i byen, men aktivister sier at det reelle tallet i dag er over tre ganger så høyt.

De rundt 19.000 sengeplassene på i byens 195 offisielle herberger er derfor altfor få, og svært mange indere går derfor iskalde måneder under åpen himmel i møte.