Funn av massegrav i tidligere IS-høyborg i Libya

Sirte var tidligere en høyborg for IS i det krigsherjede nordafrikanske landet. Det er gjort funn av flere massegraver her og i andre libyske byer de siste årene.

Likene som ble funnet i massegraven, er tatt med til et lokalt sykehus. Det opplyser myndighetene for savnede personer i Libya. Det er blitt tatt prøver av likene for å identifisere dem. Dødsårsaken er ikke kjent.

Sirte var fødebyen til tidligere diktator Muammar al-Gaddafi. Byen ble inntatt av IS-krigere i 2015. Ekstremistgruppa ble drevet ut av byen i desember 2016 av libyske styrker med støtte fra blant annet USA.

Libya er splittet mellom rivaliserende myndigheter. Sirte kontrolleres av opprørslederen Khalifa Haftars styrker.