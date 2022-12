EU-landene enig om ny sanksjonspakke mot Russland

Flere diplomater sier at enigheten ble oppnådd enstemmig av ambassadørene fra EUs 27 land i kulissene av et toppmøte i Brussel. Det tsjekkiske formannskapet sier på Twitter at pakken etter planen blir formelt vedtatt fredag.

Det drøyde i flere uker å oppnå enighet fordi flere østeuropeiske ledere anklaget enkelte andre land for å prøve å utvanne sanksjonene.

– Står sammen med Ukraina

Flere vesteuropeiske land ønsket å justere på restriksjonene på russisk eksport av kunstgjødsel for å hjelpe land i Afrika til å unngå hungersnød, men østeuropeiske land ville holde fast på strengest mulige sanksjoner.

I forrige uke la EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen fram det siste forslaget til ny pakke da hun gjorde det klart at «Vi står sammen med Ukraina, og vi tvinger Russland til å betale for sin ondskap».

Det er ikke kjent hva pakken inneholder, men tidligere er det meldt at banker, TV-selskap, politiske partier og etterretningstjenesten GRU, og at det innføres reiserestriksjoner og sperring av bankkontoer til rundt 200 enkeltpersoner.

Ramme russisk droneindustri

Det er også snakket om eksportforbud for en rekke varer som kamerautstyr, dronemotorer og harddisker, som blant annet skal ramme den russiske droneindustrien.

EU har helt siden invasjonen i februar innført stadig flere sanksjoner for å ramme den russiske økonomien, finanssystemet, sentralbanken og toppledere.

EU-landene ble på torsdagens møte også enige om å sette av 18 milliarder euro til økonomisk støtte til Ukraina neste år. Pengene blir budsjettstøtte som skal dekke lønn og pensjoner til offentlige ansatte og andre tjenester til befolkningen.