De avanserte luftvernrakettene har lengre rekkevidde enn norskutviklede Nasams og andre systemer som er i bruk i landet i dag, og vil bedre Ukrainas forsvar mot russiske rakett- og droneangrep.

Den offisielle godkjenningen ventes å komme senere denne uka, kanskje så tidlig som torsdag, ifølge AP.

Tidligere har Tyskland tilbudt Polen Patriot-systemer. Det skjedde etter at en rakett på avveie i Ukraina slo ned i Polen og drepte to personer. Polen kvitterte imidlertid med å foreslå at rakettene skulle sendes videre til Ukraina.

Tysklands forsvarsminister Christine Lambrecht har imidlertid uttrykt skepsis til dette. Hun har påpekt at Patriot-systemene er en del av Natos integrerte luftforsvar. Dermed vil utplassering av systemet utenfor Natos grenser kreve samråd mellom organisasjonens medlemmer.

Nå ser det imidlertid ut til at USA går inn for å gi Ukraina tilgang til våpensystemet. Det har en rekkevidde på opptil 160 kilometer, og kan blant annet brukes til å skyte ned langtrekkende ballistiske raketter. Under Gulfkrigen i 1991 ble det blant annet brukt som forsvar mot irakiske Scud-raketter.