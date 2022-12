Kong Charles-mynter på vei til britenes lommebøker

Kongens portrett vil i første omgang være å finne på 50 pence-mynten, med en bakside til hyllest for hans avdøde mor, dronning Elizabeth.

– I dag markerer vi en ny tidsepoke for britiske mynter, med bildet av kong Charles på 50 pence-mynten. Det er en fantastisk mulighet for myntsamlere som vil legge den til i samlingene sine, eller for oppstarten av en ny generasjon av myntsamlere, sier Rebecca Morgan ved Royal Mint, foretaket med ansvar for å lage mynter i Storbritannia.

Rundt 9,6 millioner nye kong Charles-mynter vil etter hvert havne i omløp, i tråd med etterspørselen. Myntene med dronning Elizabeth vil forbli et godkjent betalingsmiddel.

Kong Charles' portrett på mynten er laget av billedhugger Martin Jennings og har blitt personlig godkjent av kongen.