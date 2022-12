Tiktok-er bøtelagt for golfstunt i Grand Canyon

I tillegg til forsøpling var Sigmond tiltalt for å forstyrre offentlig ro og orden, viser rettspapirene ifølge Los Angeles Times.

Hun risikerte opptil 5.000 dollar – snaut 50.000 kroner – og fengselsstraff for videoen med golfslaget. Etter å ha slått ballen ut i det verdensberømte juvet 26. oktober, kastet hun golfkøllen etter.

Nasjonalparktjenesten omtalte hendelsen i en video på Instagram to dager senere:

– Må vi virkelig si til folk at man ikke skal slå golfballer ut i Grand Canyon.

Å kaste gjenstander over kanten er ikke bare ulovlig, men kan også være farlig for dyr og turgåere lenger nede i juvet, sa representanter for parktjenesten.

Sigmond har senere fjernet videoen av det ulovlige golfslaget. Hun har ikke svart på avisens epost om en kommentar til saken.