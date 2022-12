Amerikanske soldater innstiller patruljer i Nord-Syria

Den felles patruljeringen har vært et ledd i innsatsen mot den ytterliggående islamistgruppa IS, som fortsatt er aktiv i deler av Syria.

USAs beslutning er en konsekvens av at SDF ikke lenger prioriterer patruljer som skal demme opp for IS, men i stedet vil konsentrere seg om områder langs den tyrkiske grensen.

Det skyldes at Tyrkia den siste tiden har gjennomført en rekke luftangrep mot kurdiskkontrollerte områder i Nord-Syria, og at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har truet med en bakkeoffensiv.

– SDF fortsetter å utføre patruljer og opprettholder vaktholdet ved al-Hol-leiren for fordrevne og ved fangeleirene, sier oberst Joe Buccino, en talsmann for den amerikanske sentralkommandoen.

Han legger til at IS fortsatt er en trussel mot sikkerhet og stabilitet i regionen.

– Vi er fortsatt engasjert i å sikre et varig nederlag for IS, og vi ser fram til å gjenoppta operasjonene mot IS i framtiden, sier han videre.

Ifølge SDF skal patruljene i grenseområdet starte lørdag. I en uttalelse sier den kurdisk-ledede militsen at befolkningen i grenseområdet føler en viss ro etter at USAs forsvarsminister Lloyd Austin onsdag ga sin tyrkiske motpart beskjed om at USA er sterkt imot en tyrkisk bakkeoperasjon i Nord-Syria.