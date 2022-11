Nord-Korea vil bli verdens sterkeste atommakt

I forbindelse med en inspeksjon av en test av Nord-Koreas nye interkontinentale rakett Hwasong-17 lovte Kim å gjengjelde enhver trussel fra USA med atomvåpen, ifølge Reuters.

Han sa at utvikling av en atomstyrke er nødvendig for å beskytte landets verdighet og suverenitet, og at målet er å ha verdens sterkeste strategiske styrke.

Hwasong-17-raketten kan i teorien nå fram til USAs fastland, og prøveoppskytingen av raketten fikk USA til å be FNs sikkerhetsråd om å uttale seg om de nordkoreanske testene.