USAs sentralkommando sier på sin side ikke noe om hvem som avfyrte rakettene, men sier de var rettet mot «koalisjonsstyrker ved den amerikanske patruljebasen al-Shaddadi», nordøst i Syria.

Ingen ble såret i angrepet, som skjedde ved 22.30-tiden fredag. Det er heller ikke meldt om materielle skader på basen, opplyser sentralkommandoen, som dekker Midtøsten.

Syrias demokratiske styrker (SDF) oppsøkte utskytingsstedet og fant en tredje rakett, som ikke var avfyrt.

Flere angrep

Torsdag for en drøy uke siden ble 17 raketter avfyrt mot koalisjonens base i nærheten av Syrias største oljefelt, al-Omar, ifølge USA. Ingen ble såret i angrepet nær grensen mot Irak. Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som er basert i Storbritannia, sier det angrepet ble utført fra en base som tilhører iranskstøttet milits.

Tirsdag ble to SDF-soldater drept i et tyrkisk droneangrep, som også utgjorde en risiko for amerikanske styrker.

Amerikanerne støtter SDF, som i praksis er kurdernes hær i regionen og som ledet innsatsen for å ta fra IS de siste restene av syriske territorium i 2019. Flere hundre amerikanske soldater er fortsatt i Syria for å kjempe mot restene av ekstremistgruppen.

Angriper kurdiske grupper

Tyrkia har gjennomført flere luft- og droneangrep i Irak og Syria i uken etter et bombeangrep som drepte seks personer og såret 81 i Istanbul.

De tyrkiske angrepene er rettet mot de kurdiske gruppene PKK og YPG. Sistnevnte utgjør den viktigste grupperingene innenfor SDF. Både PKK og YPG avviser å stå bak angrepet i Istanbul.