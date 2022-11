Huitfeldt besøkte norske soldater på vei til Litauen

Sammen med sin litauiske kollega Gabrielius Landsbergis kom Huitfeldt til Bardufoss. Der møtte de 160 soldater og befal som utgjør Norges neste kontingent til Litauen, som en del av Natos kollektive forsvar i øst.

– Det er viktig å vise alliert samhold gjennom vårt bidrag i Litauen. Sjelden har båndene og solidariteten vært sterkere enn nå, sier Huitfeldt i en pressemelding.

– Det er en helt spesiell tid vi nå lever i. Trolig er det sikkerhetspolitiske bildet endret for lang tid. Norske soldater er til stede i et land der frykten for et militært angrep er både forståelig og langt mer utbredt enn i Norge, sier hun. Hun legger likevel til at det ikke er noen overhengende fare for krig i Litauen.

– De norske soldatene skal bidra til at det forblir slik. De skal forhindre russisk aggresjon, sier hun.

Siden 2017 har Norge sendt soldater til Natos fremskutte styrke – enhanced Forward Presence (eFP) – i Litauen. Belgia, Island, Tsjekkia og Luxembourg sender også personell til eFP-styrken.