35 personer pågrepet for menneskesmugling i Portugal

– De mistenkte er en del av et kriminelt nettverk dedikert til utnyttelse av migrantarbeidere, hvorav de fleste har blitt lokket fra sine hjemland for å jobbe på gårder i Alentojo-regionen, sa en talsmann for politiet onsdag.

– Disse migrantene jobbet under umenneskelige forhold med svært lave lønninger og bodde i falleferdige hus.

De titalls ofrene for menneskesmuglingen kommer fra Algerie, India, Moldova, Marokko, Pakistan, Romania og Senegal, ifølge myndighetene.

De mistenkte i saken, menn og kvinner fra både Portugal og andre steder i Europa, er mellom 22 og 58 år gamle.

Mellom 2016 og 2020 avdekket portugisiske myndigheter 1.152 ofre for denne typen menneskesmugling i Portugal.