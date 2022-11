EU vil advare Twitter og Facebook

Twitter har endret kurs etter at den kontroversielle milliardæren Elon Musk tok over. Musk kjøpte selskapet for 44 milliarder dollar. En god del av pengene ble skaffet ved salg av blant annet Tesla-aksjer, men 13 milliarder dollar ble lånt ut av en gruppe storbanker med Morgan Stanley i spissen. Foto: Gregory Bull / AP / NTB Foto: NTB