Amerikanske medier utropte natt til tirsdag norsk tid demokraten Katie Hobbs til vinner av guvernørvalget i delstaten etter at hun har hatt en knapp ledelse gjennom opptellingen.

– Demokrati er verdt ventetiden, tvitret Hobbs etter at seieren så ut til å være i boks.

– Tusen takk, Arizona. Jeg er så beæret og så stolt over å være deres neste guvernør, la hun til.

Katie Hobbs er vinner av guvernørvalget i Arizona, ifølge amerikanske medier. Foto: Ross D. Franklin / AP / NTB

Kari Lake, som har vært regnet som en av Donald Trumps sikreste kort i mellomvalget, har allerede signalisert at hun ikke vil godta resultatet.

– Folk i Arizona kjenner igjen BS når de ser det, skriver hun på Twitter.

BS er en forkortelse for «bullshit».

Avviser Biden-seier

Lake er blant dem som ikke anerkjenner at Joe Biden vant mot Trump i presidentvalget for to år siden.

Hun har bakgrunn som journalist i en lokal TV-kanal, men sluttet i jobben i fjor for å drive med politikk på fulltid. Hun har vært en iherdig forsvarer for Trump og hans politiske ideer, og blant annet gått hardt ut mot tradisjonelle medier og det politiske etablissementet.

Under valgkampen i Arizona har hun og støttespillerne gang på gang sådd tvil om kompetansen og integriteten til embetsverket.

Sikkert forsprang

Da 95 prosent av stemmene var telt opp, hadde Hobbs fått 50,41 prosent av stemmene, mot Kari Lakes 49,59 prosent, Ifølge New York Times' oversikt.

Ifølge nyhetsbyrået AP ledet Hobbs da med 20.000 stemmer over Lake, et forsprang som Lake ifølge nyhetsbyrået ikke vil kunne ta igjen når 5 prosent av opptellingen gjenstår.

Valget i Arizona kan være avgjørende for presidentvalget om to år, siden Lake avviste valgresultatet i 2020. Hun har blant annet sagt at hun aldri ville ha godkjent at Biden vant i Arizona, som er en av USAs viktige vippestater.