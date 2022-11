Et russisk fly landet i Iran med tilsvarende om lag 1,4 milliarder kroner i kontanter og et lass stjålne vestlig-produserte våpen. Lasten og pengene ble byttet mot iranske droner, og dermed gikk det militære forholdet mellom Russland og Iran inn i en ny fase.

Leveransen av kontanter og våpen fant angivelig sted i august, etter at Russland hadde mottatt sin leveranse av droner til bruk i krigen i Ukraina. Det er Irans første bidrag til krigføring på europeisk jord, men det syv år lange båndet mellom landene ble knytt i et annet kontinent.

I Midtøsten.

Situasjonen i Syria hadde tilspisset seg, og Bashar al-Assad jobbet på spreng med å redde «sitt Syria». Den daværende generalen for Den iranske revolusjonsgarden Qassem Suleimani hev seg på et fly til Moskva for å møte Vladimir Putin. Vel fremme i Russland gjorde han det klart og tydelig for den russiske presidenten at Assad var iferd med å tape. Det ble startskuddet for Russlands intervensjon i Syria i 2015, og grunnmuren for pakten mellom de landene, som ønsker å rokke med den etablerte ordenen og undergrave vestlig dominans, skriver The Guardian.

– Det begynte i Syria, og er blitt sterkere i Ukraina

Grunnmuren står i Syria, men Ukraina er godt i gang med å bli alliansens mest solide fundament.

– Det var i Syria at dette partnerskapet først så dagens lys, men det er blitt langt sterkere gjennom krigen i Ukraina. I Syria kjempet Iran en innbitt kamp, hvor Russland måtte komme dem til unnsetning, og nå er det Iran som på strategisk vis redder Russland, sier direktør for Syria-studier ved Middle East Institute Charles Lister.

Det var Sky News som først rapporterte at Russland hadde betalt for angrepsdronene med kontanter og vestlige våpen. Det skal angivelig være snakk om britiske og amerikanske panservernraketter, samt en amerikansk luftvernrakett som var blitt beslaglagt på slagmarken i Ukraina da det landet på morgenen 20. august.

Iran skal ha forsynt Russland med mer enn 160 droner, deriblant de såkalte kamikazedronene Shahed-136.

Bildet er tatt under et droneangrep i Kyiv. Dronen på bilde er en Shahed-136, trolig gitt til Russland av Iran. Foto: Roman Petushkov / Reuters/NTB

Dronesalg begynte flere måneder før krigen brøt ut

Tidligere i november gikk Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian ut og vedgikk at landet hadde solgt droner til Russland, og at dette hadde pågått i flere måneder.

– Vi overførte et begrenset antall droner til Russland flere måneder før Ukraina-krigen, sa han til journalister i Teheran 5. november.

Til da hadde iranske tjenestemenn benektet at Iran har gitt Russland våpen til bruk i krigen mot Ukraina, selv om de erkjenner at de har et forsvarssamarbeid med Russland, og mye av erfaringen Russland har tatt med seg inn i Ukraina opparbeidet de seg i Syria.

Den russiske generalen Aleksander Dvornikov, «slakteren fra Syria», og Sergej Surovikin, kjent som «dommedagsgeneralen». Foto: AP/NTB

– Her har Kina vært klok

Både den russiske generalen Aleksander Dvornikov, «slakteren fra Syria», og Sergej Surovikin, kjent som «dommedagsgeneralen», tok del i Russlands krigføring i Syria, og midtøsteneksperten Lister hevder at begge er dedikert til å etablere og utvide Russlands strategiske partnerskap med Revolusjonsgardens Quds-styrker.

– Allierte hjelper hverandre gjennom tykt og tynt, og Ukraina er et soleklart bevis på hvor tett båndet mellom Russland og Iran er blitt. Kina, Russlands andre partner, er derimot klok og holder seg på trygg avstand, sier Lister.

Forrige uke var lederen for det russiske sikkerhetsrådet, Nikolaj Patrusjev, i Teheran for å diskutere sikkerhetsspørsmål med iranske myndigheter. Det statlige russiske nyhetsbyrået Tass viser til en pressemelding fra sikkerhetsrådet der det heter at en rekke representanter for begge lands myndigheter vil delta under samtalene.

Ifølge russiske medier diskuterte Patrusjev og Shamkhani blant annet krigen i Ukraina, samt sikkerhetssamarbeid og tiltak for å møte «vestlig innblanding» i de to lands indre anliggender.