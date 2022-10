Beslutningen om å trekke Russland fra avtalen, skjer som følge av angrepene mot skip på Krim-halvøya, skriver det russiske forsvarsdepartementet på Telegram.

Ifølge russiske myndigheter ble en minesveiper i den russiske svartehavsflåten ødelagt i et droneangrep mot Sevastopol på Krim i morgentimene lørdag. Myndighetene anklager Ukraina for å stå bak angrepet.

Ukraina kritiserer beslutningen og kaller det et «falsk påskudd» å oppgi droneangrep som årsak.

– Moskva bruker falske påskudd til å blokkere korn-korridoren som bidar til matsikkerhet for millioner av mennesker. Jeg ber alle land om å kreve at Russland stanser dette maktspillet om sult og heller opprettholder sine forpliktelser, skriver Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba på Twitter.

FN ber om at avtalen videreføres

Den russiske landbruksministeren Dmitrij Patrusjev sier ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass at Russland, med bistand fra Tyrkia, i stedet er klar til å eksportere opp til 500.000 tonn korn til fattige land de neste fire månedene.

Tyrkiske sikkerhetskilder sier på sin side at Tyrkia ikke ble offisielt varslet om at russerne vil suspendere kornavtalen med Ukraina.

En talsmann for FNs generalsekretær António Guterres oppfordret partene til å opprettholde avtalen.

– Det er avgjørende at alle parter avstår fra handlinger som setter Svartahavs-avtalen i fare. Avtalen er et svært viktig humanitært tiltak, sier talsmann Stephane Dujarric.

Han understreker at avtalen har hatt en positiv innvirkning på mattilgangen for millioner av mennesker verden over. Han sier også at kontoret til Guterres er i kontakt med russiske myndigheter om saken.

Russisk blokade

Ukraina var fram til krigen startet i februar en av verdens største eksportører av korn, mais og solsikkeolje. Men eksporten stanset helt som følge av en russisk blokade. I juli kom eksporten i gang igjen etter at Russland og Ukraina hadde inngått separate, men likelydende avtaler med Tyrkia og FN om utskiping av korn fra den ukrainske havnebyen Odesa.

Avtalen har gjort det mulig å eksportere mer enn 9 millioner tonn ukrainsk korn, hovedsakelig til den tredje verden. Det har dempet noe av den globale matkrisen som har oppstått som følge av krigen selv om usikkerhet rundt avtalens framtid har ført til at matprisene har steget igjen.

Men allerede før lørdagens kunngjøring, har det fra russisk hold kommet signaler om at de ikke ville forlenge avtalen dersom ikke sanksjonene mot russisk gjødseleksport oppheves.

Den opprinnelige avtalen om korneksporten skulle gjelde i 120 dager, med mulighet for fornyelse den 19. november «dersom ingen av partene motsetter seg det».