Macron vil igjen prøve å heve pensjonsalderen

I et intervju med onsdag TV-kanalen France 2 sa Macron at en gradvis økning vil skje fra neste år.

– Det er bare én måte å gjøre det på, om vi skal snakke i klartekst. Siden vi lever lengre, er løsningen å jobbe lengre, sa Macron. Minimumsalderen for å få full pensjon vil gradvis økes fra 62 til 65 år innen 2031, la han til.

Macron sa imidlertid at han er åpen for å diskutere reformen med fagforeninger og gjøre potensielle justeringer.

Alle franske arbeidere har rett på statlig pensjon, og om ikke endringen innføres, vil regjeringen bli nødt til å redusere pensjonsutbetalingen, sa Macron.

Utspillet kommer etter at Macrons allianse tapte flertallet i nasjonalforsamlingen i juni, noe som gjør det langt vanskeligere for regjeringen å få vedtatt lover. De fleste opposisjonspartiene, samt fagforeningene, er motstandere av pensjonsendringene.

Et lignende forslag om pensjonsreform skapte stort oppstyr og landsomfattende streiker og demonstrasjoner i 2019, under Macrons første periode i embetet. Regjeringen stanset så behandling av reformen under koronapandemien.

Macron ble gjenvalgt for en ny periode i april.