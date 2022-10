Meldingene kommer få dager etter at myndighetene varslet at de hadde iverksatt en evakuering av opptil 60.000 innbyggere.

– Som følge av den spente situasjonen på fronten er det økt fare for masseangrep mot byen, samt risiko for terrorangrep, lyder advarselen.

Folk har de siste dagene forlatt byen med busser og ferjer, for så å bli kjørt videre til Russland eller andre russiskokkuperte områder. Den sivile russisklojale administrasjonen er også evakuert.

Ukrainske styrker gjennomfører i disse dager en motoffensiv i Kherson fylke i et forsøk på å gjenerobre russisk-okkuperte områder. Ukrainske myndigheter har anklaget russiske myndigheter for å flytte mennesker med tvang, og for å forsøke å skremme folk bort.