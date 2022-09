Finlands nye atomreaktor testkjørt i full drift

Det opplyser operatøren TVO.

Reaktoren er etterlengtet i det nordiske kraftmarkedet, som er preget av skyhøye priser.

For Finland har den imidlertid vært et problembarn. Opprinnelig var planen at den skulle settes i drift i 2009 eller 2010, til prisen 3 milliarder euro. Nesten 13 år senere er den fortsatt bare i prøvedrift, mens prislappen er på 11 milliarder euro.

Siste plan for normal full drift av Olkiluoto 3 er i desember i år. Planene om en fjerde reaktor er stanset som følge av problemene rundt den tredje.