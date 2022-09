Valgdagsmåling: Sveits sier ja til pensjonsreform

Hvis det endelige resultatet blir det samme, er det gode nyheter for den sveitsiske regjeringen, som to ganger tidligere har forsøkt å få pensjonsreformen vedtatt i en folkeavstemning.

Ett av de mest omstridte delene av reformen er at pensjonsalderen heves fra 64 til 65 år for kvinner, noe som betyr at den blir lik for kvinner og menn.

Forslaget har skapt stor debatt i Sveits. Diskusjonen dreier seg ikke bare om selve pensjonsalderen, men om generelt manglende likestilling på arbeidsmarkedet.

Kritikerne viser til at kvinner er pensjonstapere fordi de generelt tjener langt mindre enn menn. De mener derfor det er urettferdig å sette opp pensjonsalderen før lønnsgapet tas tak i.

Sveitsiske velgere har to ganger tidligere avvist pensjonsreformen, men meningsmålinger har vist at det denne gangen er ja-flertall følge av stor støtte blant menn.

En annen omdiskutert sak som sveitserne skulle ta stilling til, er et forslag om å forby industrielt jordbruk. Her viser valgdagsmålingen at det er avvist med stort flertall. Forslaget ble fremmet av organisasjoner som jobber for dyrs rettigheter og støttes av Greenpeace og andre miljøvernorganisasjoner.

Hvis forslaget hadde fått flertall, vil det betydd strengere minimumskrav for behandling av blant annet kyr, høns og griser.

Regjeringen og et flertall i nasjonalforsamlingen er imot forslaget.