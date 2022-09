Syria: Fem soldater drept i israelsk angrep i Damaskus

– Aggresjonen førte til at fem soldater døde og noen materielle skader, siteres en kilde i militæret på.

Angrepet fant sted rundt 0.45 lokal tid, 23.45 norsk tid, og rakettene kom fra nordøst, ved Genesaretsjøen, ifølge Sana. Det rettet seg mot flyplassen i Damaskus og noen steder sør for byen, heter det videre.

Den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) skriver at luftangrepene var rettet mot steder der iranskstøttede grupper holder til.

Tre syriske soldater døde i israelske luftangrep mot landsbygda rundt Damaskus i august. Den siste måneden har luftangrep også blitt rettet mot flyplassen i Aleppo.

Ifølge SOHR, som baserer seg på et omfattende nettverk av kilder i Syria. var de angrepene rettet mot våpenlagre tilhørende iranskstøttede militser.

Siden den syriske borgerkrigen brøt ut i 2011, har Israel gjennomført hundrevis av luftangrep mot nabolandet i nord. De retter seg mot både regjeringsstyrker, iranskstøttede grupper og Hizbollah-krigere.

Israel kommenterer sjeldent individuelle luftangrep, men har anerkjent at de har gjennomført hundrevis. De sier de er nødvendige for å forhindre at erkefienden Iran får fotfeste i nabolandet.