Tenåringsjente løslatt etter dobbeltdrap i Sverige

Politiet fikk melding om hendelsen i 1-tiden natt til onsdag. Nødetatene fant to menn døde i en leilighet i sentrum av den lille byen Ulricehamn, som ligger knappe ti mil øst for Göteborg.

Ei 16 år gammel jente og en mann i 20-åra som befant seg i leiligheten, ble pågrepet. Etter avhør besluttet påtalemyndigheten at jenta skulle slippes fri, melder Sveriges Radio , som skriver at den mistenkte mannen er 21 år.

Både påtalemyndigheten og politiet er svært tilbakeholdne med opplysninger om drapene og viser til etterforskningsmessige hensyn.

Identifiseringen av ofrene var onsdag ettermiddag ennå ikke fullført. Politiet har opplyst at samtlige av de innblandede er unge, hvorav to under 18 år.