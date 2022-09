Medier: EU-kommisjonen vil foreslå pristak på strøm

Forslaget går ut på å sette en makspris på 200 euro per megawattime – eller rundt 2 kroner per kilowattime, skriver E24 og viser til Bloomberg og Financial Times. De viser på sin side til kilder kjent med situasjonen og til et foreløpig dokument.

Det eventuell pristaket skal ifølge forslaget bare gjelde for strøm som ikke er produsert med gass.

Nyheten kommer rett for kommisjonsleder Ursula von der Leyen skal holde en pressekonferanse om energi tidlig onsdag ettermiddag. Det skjer to dager før EUs energiministre møtes for å diskutere kraftmarkedet.

EU-toppen har tidligere sagt at kommisjonen jobber med en «strukturell reform» og vurderer å gripe inn i energimarkedet.