Seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Karsten Friis, sier situasjonen på fronten nærmest har stanset opp og at det er lite fremgang.

– Det mest interessante er de ulike eksplosjonene på Krim, som jo indikerer at Ukraina har kapasitet til å ramme Russland mange steder. Imidlertid er det altfor tidlig å kalle dette noe vendepunkt. Ukraina har også begrenset med ressurser, og det er lite som tyder på at de får veldig mye mer fra vestlig side med det første, sier han til ABC Nyheter.

Tidligere denne uken hevdet USAs ambassade i Kyiv at Russland i økende grad vil angripe sivil infrastruktur.

Ambassaden skrev at amerikanere som fortsatt er i Ukraina, bør komme seg ut av landet med en gang.

– Hvis du hører en høy eksplosjon eller luftvernsirenene går, må du umiddelbart søke dekning, skrev ambassaden i en advarsel til amerikanske borgere.

– Har svekket Russlands evne

Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, Tom Røseth, sier Russlands fremgang for øyeblikket er minimal, til tross for fortsatt overlegen artilleribeskytning langs frontlinjen, spesielt i Donetsk.

Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole. Foto: Forsvarets høyskole

– Russiske styrker forsøker å bryte gjennom, men har ikke nok infanteri til å foreta større offensiver for å innta annet en mindre områder og landsbyer i Donbas. Moskva har måttet flytte styrker fra Donbas til Kherson og Zaporizjzja i påvente av en ukrainsk motoffensiv i området. Dette har svekket Russlands evne til videre fremdrift for å oppnå det politiske uttalte mål om å ta hele Donbas. I tillegg er et økt beskytning av Kharkiv og infrastruktur i området, hvor russiske styrker synes å foreta en avledningsmanøver, analyserer Røseth overfor ABC Nyheter.

– Tror du det er en sjanse for et vendepunkt i krigen i overskuelig framtid?

– Fremover vil Russland søke å ta hele Donbas, til tross for at det går sent, og forsvare seg i sør med å ta sterke defensive posisjoner. Et avgrenset vendepunkt før vinteren er mulig i sør, spesielt i Kherson og området vest for elven Dnipro.

Røseth sier de ukrainske styrkene har klart å slå ut forsyningslinjene over elvene i området og at de isolerer de russiske styrkene der.

– Om dette opprettholdes og ukrainerne klarer å slå ut flere ammunisjonslagre og drivstofftilgang, vil russiske styrker miste sin kampkraft. Ukrainerne er imidlertid ikke trent for en større offensiv, og det er usikkert i hvilken grad de klarer dette. De trenger også større menger stridsvogner og pansrede kjøretøy, hvor de har hatt en del tap. Et vendepunkt i sør er dermed mulig, gitt at vestlige våpen og ammunisjon fortsetter å tilføres. I øst i Donbas er en motoffensiv langt mer krevende, gitt den russiske overlegenheten innen artilleri.

Frykter at Vestens vilje vil avta

Den svenske oberstløytnanten Joakim Paasikivi tror ikke krigen i Ukraina vil ta noen nye vendinger med det første. Han er tydelig på at Ukraina er helt avhengig av at Vesten fortsetter å levere våpen.

– Jeg frykter at den europeiske viljen om å fortsette å støtte kan avta når ting begynner å bli vanskelig hjemme. Matvareprisene går opp, drivstoff er dyrere, man får ikke tilstrekkelig nok varme i husene og industrien begynner å gå tom for strøm, sier Paasikivi til SVT.

Tall fra Kiel Institute of the World Economy viser at våpenleveransene til Ukraina synker. Samtidig fortsetter de tidligere annonserte leveransene å rulle inn i landet.

– Jeg synes ikke det er så alarmerende, men det kan ikke fortsette å minke. For da kan bli problemer på sikt, sier oberstløytnanten om Vestens våpenleveranser.